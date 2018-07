Associação pede a Cristina que respeite imprensa

BUENOS AIRES - A Associação de Entidades Jornalísticas da Argentina (Adepa) parabenizou a presidente Cristina Kirchner - que mantém um duro confronto com os meios de comunicação não alinhados a seu governo - por sua reeleição. A entidade disse esperar que, "nessa nova etapa", o governo argentino "aprofunde a qualidade institucional" e expressou o desejo de que "as liberdades de imprensa e de expressão desenvolvam-se com plenitude".

Cristina suspendeu o diálogo de seu governo com a Adepa em abril. Ministros e secretários de Estado não respondem a telefonemas ou e-mails enviados pela associação que reúne 150 jornais argentinos.

Mas, apesar da iniciativa da Adepa, analistas políticos afirmam que deve haver um aprofundamento da crise entre o governo e empresas de mídia, entre elas o Grupo Clarín, qualificado por Cristina como um "inimigo" de sua administração. Nos últimos anos, o governo argentino gastou a verba para publicidade oficial principalmente em meios de comunicação aliados e aprovou a Lei de Mídia, que aplica restrições aos veículos. Além disso, grupos alinhados com a presidente, como o sindicato dos caminhoneiros, bloquearam a saída de caminhões com exemplares dos jornais Clarín e La Nación.

Outros movimentos argentinos criaram "tribunais populares" em praça pública, para condenar jornalistas que teriam participado da ditadura militar (1976-83). A maioria dos profissionais "condenados" não havia favorecido o regime, embora todos tivessem a característica comum de serem críticos à administração de Cristina.

Dez dias antes das eleições de domingo, o ministro da Economia Amado Boudou - eleito vice-presidente - chamou jornalistas de diversos meios de comunicação de "profetas do ódio e do fracasso" e "militantes contra o governo". Durante um comício, Boudou citou uma lista de nomes de jornalistas que considera estarem "contra a Argentina".

O analista político Silvio Santamarina, colunista da revista Noticias, disse ao Estado que Cristina deve intensificar sua briga com o Grupo Clarín. "Diversos meios de comunicação - de empresários amigos, ou de aliados do governo - possuem interesse no fim do Clarín, pois estão de olho em seus jornais, rádios e canais de TV. Nesse grupo de empresários estão representados meios de comunicação pequenos, que querem crescer, e grandes empreiteiras, que cresceram por causa das obras públicas dos últimos anos."

Graças à maioria que terá no Congresso, com a posse dos deputados e senadores em 10 de dezembro, o governo controlará quase todas as comissões parlamentares. A comissão de liberdade de expressão - onde ocorreram os principais debates sobre a Lei de Mídia - será chefiada pelo deputado Andrés Larroque, líder de "La Cámpora", a juventude do Partido Justicialista considerada "ultracristinista".