Assunção negocia adesão a outro bloco O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, José Félix Estigarribia, disse ontem que o país, suspenso do Mercosul, negocia a entrada em uma Aliança do Pacífico, formada por México, Colômbia, Chile e Peru. "Estamos cogitando", afirmou o chanceler. "Há um projeto de integração com esses países, não porque tenhamos um problema, mas porque será um caminho." / EFE