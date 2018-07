Asteroide do tamanho de um ônibus passa perto da Terra

O asteroide, com 18 metros de extensão e 4,5 metros de largura, foi descoberto somente na semana passada, em observações feitas a partir de um telescópio instalado no Estado norte-americano do Novo México. De acordo com astrônomos, asteroides de tamanho parecido se aproximam da Terra a cada seis anos em média. No início de 2011, um asteroide similar passou a 5.471,5 quilômetros da superfície terrestre, também sem causar problemas. As informações são da Associated Press.