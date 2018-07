Asteroide vai passar perto da Terra na segunda-feira

A passagem se dará por volta das 10h30 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira sobre o sul do Oceano Atlântico. O 2011 MD tem dez metros de extensão e foi descoberto esta semana por telescópios instalados no Estado norte-americano do Novo México.

Apesar da proximidade em termos astronômicos, o 2011 MD não baterá o recorde de distância nem vai poder ser observado a olho nu, mas poderá ser avistado brevemente por telescópios de médio alcance. No início do ano, outro pequeno asteroide chegou a 5.500 quilômetros da superfície, também sem causar problemas. As informações são da Associated Press.