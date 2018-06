Astronauta sírio foge para Turquia e une-se à oposição

Faris, de 61 anos, cruzou a fronteira com a Turquia após chegar ao quartel-general do Exército Livre Sírio (ELS) em Alepo, ter se reunido com comandantes rebeldes no local e declarar sua solidariedade ao grupo, disse a agência Anatólia. "Estamos com vocês com nossas vidas e nosso sangue", disse Faris aos membros do ELS, segundo a Anatólia.

A agência disse que foi a quarta tentativa de Faris de desertar e que as três anteriores falharam. Não foram divulgados detalhes de sua fuga ou a fonte das informações.

Faris se junta, dessa forma, a uma série de figuras importantes - dentre elas altos oficiais do Exército - que abandonaram o regime de Assad desde o início do levante, em março de 2011. No mês passado, o general brigadeiro Manaf Tlass, velho amigo e confidente de Assad, tornou-se o primeiro integrante do círculo interno do presidente a desertar, medida considerada um triunfo pela oposição. Em julho, um integrante do Parlamento sírio também deixou o país.

Faris, que é piloto da Força Aérea, fez parte de uma missão espacial soviética composta por três integrantes em 1987 e se tornou o primeiro sírio a ir para o espaço, disse a Anatólia. Alepo, a maior cidade da Síria, fica perto da fronteira com a Turquia e é onde os rebeldes mantêm suas bases de retaguarda. Forças do governo têm realizado pesados bombardeios contra partes da cidade controladas pelos rebeldes. As informações são da Associated Press.