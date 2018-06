Astronautas entram em primeira espaçonave privada

Astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) flutuaram neste sábado para dentro do nave de carga Dragon, um dia depois de a SpaceX se tornar a primeira empresa privada a enviar a própria nave ao laboratório orbital. O astronauta da Nasa Donald Pettit, o primeiro a entrar na cápsula, disse que se lembrou da sua picape, em Houston. "O cheiro dentro é como o de um carro novo", afirmou Pettit. O compartimento estava brilhantemente branco, limpo. Nenhuma sujeira ou partículas pareciam estar flutuando ao redor."

"Este evento não é apenas uma simples abertura de porta entre duas espaçonaves - ele abre a porta para um futuro no qual a indústria dos EUA pode e trará benefícios enormes para a exploração espacial do país", disse o Space Frontier Foundation, um grupo de defesa em comunicado.

A Nasa está repassando o trabalho de entrega orbital para empresas americanas, a fim de se concentrar em objetivos maiores e melhores, tais como o transporte de astronautas a asteroides e a Marte. A agência espacial espera que as viagens de astronautas ocorram em breve. A SpaceX afirma que suas naves Dragon poderão transportar astronautas da estação espacial para cima e para baixo dentro de três ou quatro anos. A SpaceX é controlada pelo bilionário Elon Musk, que ajudou a criar a PayPal e fundou a companhia de carros elétricos Tesla Motors. As informações são da Associated Press.