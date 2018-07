Astronautas entregam provisões para estação espacial

Na manhã de hoje, os astronautas Sandra Magnus e Douglas Hurley usaram o grande braço robótico da estação espacial para retirar do compartimento de carga do ônibus espacial o reservatório de fabricação italiana, chamado de Raffaello. Ele foi colocado junto à estação e o trabalho foi encerrado uma hora antes do previsto.

A expectativa era de que uma hora depois fosse aberta uma escotilha, para que os astronautas pudessem entrar no Raffaello e começar a retirar todas as bolsas e bandejas de provisões.

Os astronautas também receberam boas notícias hoje. A Nasa informou que não se preocupa mais com o lixo espacial que deve se aproximar da estação amanhã. O material, restos de um antigo satélite da era soviética, passará a uma distância segura, portanto não será necessário alterar a posição da estação espacial e da Atlantis. As informações são da Associated Press.