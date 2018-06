Astronautas observam Sandy do espaço A supertempestade Sandy é gigantesca até mesmo quando vista do espaço sideral. A comandante da estação espacial internacional, Sunita Williams, relatou hoje que ela e os demais tripulantes da estrutura orbital conseguiram observar o avanço da tempestade ontem, quando o sistema se aproximava da costa dos Estados Unidos. Ela comentou que sua família mora na Nova Inglaterra e que está especialmente atenta ao que acontece na região, situada no nordeste dos Estados Unidos. As informações são da Associated Press.