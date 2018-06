Imagens exibidas pelo canal mostravam pessoas dançando durante o comício em Deraa, no sul sírio. O local teria sido atingido por um morteiro. Há crianças entre as vítimas.

Grupos de oposição disseram que o atentado deixou pelo menos 21 mortos.

Trata-se do primeiro ataque a um comício eleitoral no âmbito da campanha à presidência. A eleição está marcada para 3 de junho. Fonte: Associated Press.