Ataque a bar deixa 13 mortos em Chihuahua Pelo menos 13 pessoas foram assassinadas a tiros e outras 4 ficaram feridas na sexta-feira à noite num ataque de supostos pistoleiros em um bar na cidade mexicana de Chihuahua, capital do Estado de mesmo nome, informaram autoridades estaduais. O ataque aconteceu após um grupo armado entrar no bar El Colorado, no norte da cidade, e abrir fogo com fuzis contra os clientes, informou a promotoria local. Chihuahua, no norte do país, é um dos Estados mais afetados pela violência entre gangues narcotraficantes.