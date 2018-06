Ataque a base deixa 11 soldados e policiais indianos mortos na Caxemira

Militantes entraram escondidos em uma base militar indiana na Caxemira nesta sexta-feira, matando 11 soldados e policiais, no pior golpe contra as forças de segurança em seis anos no território do Himalaia que é reivindicado pelo Paquistão.

O ataque foi seguido por troca de tiros na capital do Estado, Srinagar, e uma explosão de granada no sul da Caxemira, o que levou a um pedido para que o Paquistão seja mais ativo em impedir que militantes cruzem a fronteira para o Caxemira indiana.

A violência tem se intensificado na Caxemira no momento em que a Índia conduz uma eleição para a assembleia estadual boicotada por separatistas, que defendem a abertura de negociações com o Paquistão para resolver a disputa de 67 anos sobre a região de maioria muçulmana.

O ataque à base ocorreu no setor chamado Uri, perto da fronteira fortemente militarizado com o Paquistão.

Os militantes cortaram caminho através da cerca em torno da base de artilharia e atiraram com lançadores de granadas contra os abrigos das forças de segurança, disse um oficial do Exército.

Ele disse que seis militantes foram mortos em uma troca de tiros que durou várias horas. Seis rifles de assalto e mais de 50 recarregadores foram apreendidos com os militantes, que pertenciam a um esquadrão "fedayen", formado por combatentes disposto a se sacrificarem em luta.

Dois militantes foram mortos depois no confronto em Srinagar, onde o primeiro-ministro, Narendra Modi, tem uma visita marcada para a próxima semana, em meio à uma turnê de campanha. Dois civis foram mortos em um incidente separado com uma granada.

"Esses terroristas continuam vindo do Paquistão", disse o ministro do Interior da Índia, Rajnath Singh, a jornalistas. "O Paquistão deveria fazer um esforço para detê-los."

Índia tem há muito tempo acusado o Paquistão de fornecer apoio material aos militantes, o que os paquistaneses negam. /REUTERS