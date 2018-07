Ataque a base militar, onde príncipe Harry serve, mata 2 soldados

CABUL - Um ataque contra o Camp Bastion, no sul do Afeganistão, base onde o príncipe Harry presta serviço militar, deixou dois soldados da Otan mortos nesta noite de sexta-feira, 14, afirmou a aliança atlântica, informando que o terceiro na sucessão ao trono britânico não se feriu.

Na segunda-feira,10, o Taleban ameaçou matar ou sequestrar o neto da rainha Elizabeth II, que deverá ficar no país por quatro meses, pilotando helicópteros em missões de combate contra o grupo.

Uma autoridade americana da Defesa, que pediu para não ser identificada, afirmou que os dois mortos são marines americanos. O ataque com armas leves e com a utilização de obus e/ou foguetes foi efetuado por volta da meia-noite, hora local (16h30 de Brasília), indicou o sargento Bob Barko Jr, do centro de imprensa da Isaf.

"De acordo com as informações que temos, o príncipe Harry, conhecido como capitão Wales, está fora de perigo", declarou à AFP.

Nenhuma outra atividade foi registrada até o momento em torno da base britânica, situada na província de Helmand, acrescentou. O sargento Barko Jr afirmou que pelo menos outros cinco soldados da coalizão tinham ficado feridos.

A Isaf não indicou se o ataque foi praticado contra Camp Bastion ou contra Camp Leatherneck, centro militar adjacente, declarou o porta-voz.

Nenhuma informação foi apresentada sobre o número de insurgentes que participaram desta ação, nem sobre as perdas que os agressores possam ter registrado.

Os talibãs afegãos estão decididos a matar o príncipe Harry, que está no Afeganistão para cumprir sua segunda missão militar, disse na segunda-feira à AFP um porta-voz dos insurgentes.

"Faremos todo o possível para matar o príncipe Harry e os outros membros das forças britânicas em Helmand", disse Zbihula Mujahid. "Não queremos capturá-lo, queremos matá-lo", acrescentou o porta-voz talibã durante uma entrevista por telefone.

Mujahid acrescentou que os talibãs colocaram em andamento "um plano muito importante" contra Harry, terceiro na linha sucessória ao trono britânico.

O príncipe chegou na semana passada a Camp Bastion para iniciar uma missão que deve durar quatro meses como piloto de um helicóptero de combate Apache, informou o Ministério da Defesa britânico.

Sua missão anterior, iniciada em dezembro de 2007, foi mantida em segredo até que a imprensa estrangeira a revelou, o que determinou, por razões de segurança, a repatriação imediata do príncipe ao fim de dez semanas, em março de 2008.

Depois de Estados Unidos, o Reino Unido, com seu contingente de 9.500 soldados, é o segundo maior contribuinte da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), presente no Afeganistão e perdeu 425 homens desde o início do conflito, em 2001.