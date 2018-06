Ataque a bomba deixa dezenas de mortos no Paquistão

Segundo a polícia, os explosivos foram colocados em uma caixa de frutas. Nos hospitais, muitos feridos tinham membros amputados e lesões graves nas partes inferiores, o que indica que a bomba estava no chão quando foi disparada. No local, havia poças de sangue e pedaços de corpos espalhados pelo mercado.

O grupo Talibã, próximo aos membros da Al Qaeda - conhecido formalmente como Tehreek e Talibã Paquistão (TTP)- tem se reunido nas últimas semanas com o governo do primeiro-ministro Nawaz Sharif, na tentativa de formular um acordo de paz. A violência continuou, mas diminuiu nos últimos dias. Os membros da facção negaram repetidamente a autoria dos últimos ataques.

Shahidullah Shahid, porta-voz do TTP, disse que "mãos ocultas" estão querendo manchar o nome do grupo e classificou a morte de civis como "vergonhosa e pecaminosa". Shahid ressaltou que o TTP nunca se envolveu em ataques a locais públicos no país. Fonte: Dow Jones Newswires.