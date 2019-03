Ataque com bombas e tiros deixa mortos e feridos no Afeganistão

Homens-bomba e um atirador atacaram escritório de uma empresa de construção na cidade de Jalalabad, no Afeganistão, nesta quarta-feira, matou, pelo menos, 16 funcionários da companhia, de acordo com um oficial local.

O ataque começou quando dois homens-bomba instalaram seus explosivos do lado de fora da empresa e o atirador abriu fogo, de acordo com o porta-voz do governo da província de Nangarhar, Attaullah Khogyani.

Além dos 16 mortos da empresa, incluindo vários dos guardas que ali trabalhavam, cinco terroristas morreram - dois homens-bomba e três atiradores, disse Khogyani.

Não houve reivindicação pela autoria do ataque. Jalalabad é a capital da província de Nangarhar, que fica na fronteira com o Paquistão. A cidade se tornou a principal fortaleza no Afeganistão para o grupo terrorista Estado Islâmico.

Quatro funcionários foram levados para o hospital em condições graves. / AP / REUTERS