Ataque a bomba mata 18 e fere mais de 40 no Paquistão Um atentado a bomba destruiu nesta sexta-feira um ônibus nos arredores da cidade de Peshawar, no Paquistão, matando pelo menos 18 pessoas, entre elas seis mulheres e uma criança, informou a polícia. Mais de 40 ficaram feridas no ataque ao ônibus, alugado pelo governo a fim de levar equipes para casa depois do expediente na província de Khyber Pakhtunkhwa.