Ataque a bomba mata 8 em procissão xiita no Paquistão

Os xiitas são minoria no Paquistão, dominado pelos sunitas, e celebram agora o mês sagrado de Muharram. As celebrações terminam no domingo, o dia mais sagrado do ano para os muçulmanos xiitas.

A bomba de 10 quilos, acionada por controle remoto, explodiu nos arredores de Dera Ismail Khan, na província de Khyber Pakhtunkhwa, segundo a polícia. A bomba estava escondida em um cesto de lixo na rota da procissão e a explosão pôde ser ouvida a vários quilômetros de distância.

"Nós realizamos o ataque contra a comunidade xiita", disse o porta voz do Taleban Ehsanullah Ehsan, por telefone. "O governo pode tomar quaisquer medidas de segurança, mas não pode impedir nossos ataques." De acordo com Ehsan, o Taleban enviou mais de 20 terroristas suicidas a várias partes do país para realizar ataques contra a minoria xiita.

Na quinta-feira, um ataque suicida também reivindicado pelo Taleban deixou 23 mortos em uma procissão xiita na cidade de Rawalpindi. Este foi o pior ataque no país em cinco meses.

Logo após esse ataque, as autoridades bloquearam os sinais de telefonia celular em grandes cidades, já que os aparelhos são geralmente usados para detonar as bombas. As informações são da Dow Jones.