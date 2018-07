Ataque a bomba mata 8 pessoas no leste da Turquia

Yilmaz disse que os civis mortos eram da mesma família, incluída a menina de 4 anos e um menino de 13. Outras três pessoas foram feridas no ataque. Embora nenhum grupo tenha reivindicado a autoria do atentado, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo) costuma atacar alvos turcos no sudeste e no leste do país. O PKK é considerado uma organização terrorista pela União Europeia e os Estados Unidos.

As informações são da Associated Press.