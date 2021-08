Ataque a Cabul recorda o dia mais letal para as forças dos EUA no Afeganistão, há uma década

Lauren McCarthy/ The New York Times, O Estado de S.Paulo

Apenas três meses após o assassinato de Osama bin Laden, o exército dos EUA suportou a sua maior baixa durante a guerra de duas décadas no Afeganistão. Em 6 de agosto de 2011, os insurgentes abateram um helicóptero de transporte, matando 30 americanos e oito afegãos.

O Taleban, que reivindicou a responsabilidade pelo ataque, tinha encontrado um alvo: oficiais norte-americanos. Pelo menos 22 dos mortos eram integrantes da Marinha, incluindo membros da Equipa Seal 6. Outros membros desta mesma equipa tinham conduzido o ataque em Abbottabad, Paquistão, que matou Bin Laden em maio daquele mesmo ano.

Leia Também Caçaremos vocês e os faremos pagar, diz Biden ao Estado Islâmico após atentado em Cabul

O helicóptero, numa missão noturna no Vale de Tangi, na província de Wardak, a oeste de Cabul, foi, muito provavelmente, derrubado por uma granada movida por foguetes, disse um oficial. Foi o segundo helicóptero a ser abatido por insurgentes no prazo de duas semanas.

O ataque mortal, que ocorreu durante uma onda de violência que acompanhou o início da retirada das tropas dos EUA e da OTAN no Afeganistão, mostrou quão profundamente entrincheirada a insurreição permaneceu mesmo longe das suas principais fortalezas no sul do Afeganistão e ao longo da fronteira afegã-paquistanesa, no leste.

O Vale de Tangi atravessa a fronteira entre Wardak e a província de Logar, uma área onde a segurança se agravou ao longo dos anos e aproximou a insurreição da capital, Cabul. Foi uma das várias zonas inacessíveis que se tornaram paraísos para o Taleban.

O presidente Barack Obama ofereceu condolências às famílias dos americanos e afegãos que morreram no ataque. “A morte deles é uma lembrança do sacrifício extraordinário feito pelos homens e mulheres do nosso exército e suas famílias”, disse ele.

Ontem, o presidente Joe Biden fez eco às palavras de Obama após um ataque do Estado Islâmico Khorasan no aeroporto de Cabul matar 13 militares americanos.

"As vidas que hoje perdemos foram vidas dadas a serviço da liberdade, a serviço da segurança e a serviço dos outros", disse Biden.