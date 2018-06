Ataque a caminhões da Otan no Paquistão deixa 2 mortos Milicianos armados abriram fogo contra um comboio de suprimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no noroeste do Paquistão, provocando a morte de dois motoristas, informaram autoridades locais. Um terceiro condutor ficou ferido.