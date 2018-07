Ataque a cidade síria de Deir el-Zor deixa 10 mortos

O ataque, que teve como alvo o bairro de Al-Jbaible, ocorreu um dia depois que 12 pessoas, dentre elas três crianças, terem sido mortas após a explosão de um carro-bomba no bairro em Al-Joura, bairro da mesma cidade.

Ativistas de Deir el-Zor disseram que o carro usado no ataque de segunda-feira pertencia a um homem que foi detido vários meses atrás pela inteligência militar e afirmaram que o veículo fora confiscado pelas autoridades. Segundo eles, a explosão foi responsabilidade do governo.

Também nesta terça-feira, forças do regime bombardearam a cidade de Hreitan, localizada na província de Alepo, disse o Observatório, acrescentando que soldados entraram em confronto com rebeldes na entrada da cidade, o que levou a "pesadas baixas entre as tropas do regime". As informações são da Dow Jones.