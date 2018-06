Ataque a comboio da Otan deixa 37 mortos Um comboio que transportava suprimentos para as forças da Otan foi atacado ontem por rebeldes do Taleban na Província de Farah, oeste do Afeganistão. O ataque deixou 37 mortos, entre eles 2 seguranças privados que acompanhavam o comboio e 2 soldados afegãos. Segundo Fayaz Jailani, responsável pela segurança, entre 70 e 80 militantes atacaram o comboio com metralhadoras e armamento pesado.