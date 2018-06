Ataque a complexo do governo afegão deixa 7 mortos

CABUL - Um grupo de homens-bomba vestindo coletes carregados de explosivos e portando armas automáticas e granadas atacou um complexo do governo afegão no oeste do país nesta quinta-feira, deixando sete mortos e 12 feridos, informaram autoridades locais.

Um deles explodiu a si mesmo na entrada do complexo, na província de Farah, abrindo caminho para outros três invadirem o local.

Os invasores foram mortos numa troca de tiros com a segurança local, segundo o porta-voz regional da polícia, Raouf Ahmadi. Morreram também seis policiais e um civil no confronto. Instalações do governo são um alvo comum de militantes no Afeganistão.

Ainda nesta última madrugada, quatro pessoas morreram num ataque do grupo fundamentalista Taleban a um comboio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na província de Herat.

As informações são da Associated Press.