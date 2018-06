Ataque a consulado da Índia deixa 9 mortos Um ataque a bomba contra o consulado da Índia em Jalalabad, leste do Afeganistão (foto), deixou ontem nove mortos - todos eles afegãos. O atentado seria mais um indício da disputa geopolítica no Afeganistão entre paquistaneses e indianos enquanto as forças da Otan preparam sua retirada.