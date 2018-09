Ataque a faca deixa sete pessoas feridas em Paris

Sete pessoas ficaram feridas depois de terem sido atacadas por um homem que portava uma faca e uma barra de metal em Paris, na noite deste domingo (9), hora local. Quatro estão em estado grave.

Por enquanto, a polícia descarta que o evento tenha ligação com o terrorismo, mas há suspeitas de que o agressor tenha origem afegã.

O ataque ocorreu perto do cinema MK2 no 19º distrito de Paris. Segundo fontes policiais, o homem foi preso no local pela Brigada Anticriminalidade.

Entre os feridos estão dois turistas britânicos. / EFE