Ataque a faca deixa cinco feridos durante manifestação em Hong Kong

HONG KONG - Um ataque a faca deixou cinco feridos na noite deste domingo em Hong Kong, entre eles um ativista político pró-democracia, que teve parte da orelha arrancada, em um novo dia de protestos com incidentes entre manifestantes e forças de segurança.

O tumulto começou em frente a um shopping localizado no bairro de classe média de Tai Koo Shing, onde manifestantes pró-democracia se concentraram durante parte do dia.

Imagens de TV mostraram Andrew Chiu com uma das orelhas quase totalmente ferida. Um segundo homem estava caído, inconsciente, sobre uma grande mancha de sangue, enquanto outras pessoas tentavam socorrê-lo.

De acordo com a imprensa local, dois dos feridos estão em estado grave. Autoridades hospitalares indicaram que quatro homens e uma mulher ficaram feridos.

A multidão afastou e espancou um homem acusado de ser o agressor, segundo as imagens do canal RTHK, que informou que o homem falava mandarim (idioma predominante na China continental) e sacou a faca após uma discussão acalorada com manifestantes. Ele teria dito às suas vítimas que o território semi-autônomo de Hong Kong pertence à China.

Há cinco meses, manifestantes realizam protestos quase diários e cada vez mais violentos em Hong Kong, contra a crescente interferência de Pequim nos assuntos do território semiautônomo, e exigem reformas democráticas.

Concentrações não autorizadas ocorreram em vários pontos da ex-colônia britânica neste domingo, dia em que atos em shoppings e centros comerciais foram convocados pelas redes sociais. Os atos resultaram em confrontos com o batalhão de choque, após acusação de vandalismo por parte dos manifestantes. Em outro shopping, as pessoas formaram uma corrente humana. / AFP e AP