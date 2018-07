Ataque a forças de paz da ONU no Mali mata pelo menos três pessoas

Um ataque a uma base das forças de paz das Nações Unidas na área de Kidal, no norte do Mali, matou pelo menos três pessoas e feriu 20 neste sábado, 28,segundo o porta-voz da missão da ONU no país africano.

Olivier Salgado disse que os atacantes dispararam foguetes contra a base no início da manhã, matando dois soldados de paz da ONU e um empreiteiro da missão. Ele disse que quatro dos feridos estão em estado grave. Ele não tinha mais detalhes sobre o atentado.

O ataque acontece depois que autoridades do Mali prenderam dois homens por participação no atentado ocorrido na semana passada em um hotel de luxo na capital Bamako, que matou 20 pessoas. Vários grupos terroristas assumiram a responsabilidade pelo ato. Fonte: Dow Jones Newswires.