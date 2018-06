Ataque a hospital em Cabul deixa 3 médicos americanos mortos

Forças de segurança permanecem em hospital após ataque - Foto: Massoud Hossaini/AP

CABUL - Três médicos americanos morreram e dois ficaram feridos nesta quinta-feira, 24, quando um segurança atirou contra as pessoas em um hospital de Cabul, informaram fontes oficiais.

"Um segurança disparou contra médicos em um hospital da zona de Darulaman, no oeste da capital. Três morreram e outros dois ficaram feridos", disse o porta-voz policial Hashmat Stanikzai. "Todas as vítimas são cidadãos americanos" afirmou o vice-ministro afegão de Interior, Seddiq Seddiqi.

Os ataques contra estrangeiros na capital afegã aumentaram nos últimos meses. A situação piorou principalmente após o ataque suicida em janeiro contra um restaurante libanês muito frequentado por estrangeiros, que matou 21 pessoas, entre elas 13 estrangeiros.

Após o atentado, o Taleban atacou o hotel Serena e, na semana passada, o hotel de uma ONG americana, quando morreram sete pessoas, entre elas uma menina de dez anos.

A fotojornalista alemã Anja Niedringhaus morreu baleada no início de abril no leste do Afeganistão e a repórter canadense Kathy Gannon ficou gravemente ferida. As duas cobriam as eleições presidenciais afegãs.

A votação marca a saída do poder do presidente Hamid Karzai, após o fim de seus dois mandatos possíveis, e a retirada das tropas internacionais do Afeganistão no final deste ano./ EFE