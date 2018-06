Ataque a mercado deixa 34 mortos na Nigéria Pelo menos 34 pessoas foram mortas na noite de quarta-feira a na madrugada desta quinta em uma cidade no noroeste da Nigéria, após ataques contra um mercado de gado bovino, disseram um funcionário do governo nigeriano e testemunhas nesta quinta-feira. Os ataques não parecem estar relacionados à seita islâmica Boko Haram, um grupo sectário violento cada vez mais forte na região. Segundo o funcionário e testemunhas, os agressores eram ladrões de gado, que atacaram o mercado no final da noite de quarta-feira na periferia da cidade de Potiskum.