Ataque a mesquita deixa um morto na Tailândia

O coronel Panyawat Petchum afirmou que um número desconhecido de possíveis insurgentes armados com rifles fizeram múltiplos disparos. O ataque ocorreu no distrito de Panare, na província de Pattani.

Desde 2004, quando a insurgência islâmica iniciou o movimento separatista, mais de 5.000 pessoas foram mortas. Desde o começo do Ramadã, neste fim de semana tem havido ataques esporádicos de insurgentes. No domingo, um soldado e um civil foram mortos em tiroteios nas províncias de Yala e Pattani. Fonte: Associated Press.