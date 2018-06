Ataque a ônibus no Paquistão mata 19 xiitas Um veículo carregado de explosivos atingiu neste domingo um ônibus que transportava peregrinos muçulmanos xiitas no sul do Paquistão, matando 19 pessoas e ferindo outras 25, segundo um funcionário do governo e testemunhas. Mais cedo, 21 policiais que supostamente haviam sido sequestrados pelo Taleban foram encontrados mortos na região tribal do noroeste do país, de acordo com autoridades.