Ataque a posto militar mata 15 no sudoeste de Tripoli

A estrada que liga as cidades de Tarhuna e Bani Walid, onde fica o posto militar, foi fechada imediatamente depois do atentado, na tentativa de rastreá-los. A autoridade informou que o ataque ocorreu na área de Wishtata, a cerca de 60 quilômetros da entrada de Bani Walid. A cidade foi um dos últimos redutos de partidários do ditador Muamar Kadafi durante a guerra civil de 2011 e foi tomada por milícias pró-governo no ano passado.

Mais recentemente, a Líbia enfrentou uma onda de ataques contra autoridades militares, ativistas, juízes e agentes de segurança. Boa parte da violência é infligida por grupos armados com origens no movimento anti-Kadafi. Fonte: Associated Press.