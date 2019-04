Ataque a quartel militar mata ao menos 13 soldados no Mali

BAMACO - Um ataque contra um quartel das Forças Armadas Malinesas (FAMA) deixou pelo menos 13 soldados mortos e vários feridos neste domingo, 21. Um grupo fortemente armado atacou o quartel das FAMA de Guiré, que fica próximo à fronteira do Mali com a Mauritânia, às cinco horas da manhã do horário local. Veículos militares, armas e munições foram roubados. Segundo testemunhas em Guiré, o local ficou totalmente destruído.

Da base vizinha, as forças armadas enviaram reforços para perseguir os autores. As FAMA são alvo de ataques constantes dos distintos grupos jihadistas malineses, entre os quais se destaca a "Aliança de Defesa do Islã e dos Muçulmanos", integrada dentro de Al Qaeda. / EFE