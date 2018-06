Ataque a shopping de luxo no Quênia deixa mortos e feridos

Pelo menos dez pessoas foram mortas e dezenas de outras ficaram feridas em um ataque no shopping center mais luxuoso de Nairóbi, capital do Quênia, neste sábado.

Segundo a polícia e testemunhas, homens armados abriram fogo e lançaram granadas dentro do Westgate Mall, situado na área afluente de Westlands e frequentado por expatriados e quenianos ricos.

O chefe de polícia de Nairóbi, Benson Kibue, disse que o shopping foi vítima de um ataque terrorista, provavelmente com a participação de mais de dez homens armados, e que ainda estão ocorrendo trocas de tiros. Já algumas das pessoas que saíram correndo do estabelecimento acreditam que o ataque pode ter ocorrido depois de um assalto a banco fracassado.

Um grupo de pessoas continua escondido dentro do shopping, de acordo com a polícia. Fonte: Associated Press.