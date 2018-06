Ataque à Síria é um ataque a nós, diz autoridade do Irã O Irã considera que qualquer ataque contra a Síria é um ataque aos iranianos, disse neste sábado um conselheiro do líder supremo da República Islâmica, no maior alerta já feito por um membro oficial do país de que Teerã irá usar qualquer meio disponível para manter o regime do presidente Bashar Assad no poder.