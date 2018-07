Ataque a tiros contra ônibus deixa 18 mortos Atiradores em duas motocicletas abriram fogo contra um ônibus estacionado em um posto de gasolina, causando a morte de 18 pessoas na cidade de Khuzdar, no sudeste do Paquistão. Dentro do veículo, 8 mulheres e 3 crianças -, informaram autoridades locais. Duas pessoas que estavam fora do ônibus também morreram na hora em razão da explosão. A motivação do ataque não foi revelada.