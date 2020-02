Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido no Texas

WASHINGTON - Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque a tiros nesta segunda-feira, 3, no campus da Universidade do Texas A&M, na cidade de Commerce, no leste do Texas.

A polícia informou que o sobrevivente foi levado ao hospital, embora seu estado de saúde não tenha sido revelado, assim como a identidade do criminoso e os motivos do ataque.

O tiroteio ocorreu no complexo residencial Pride Rock da universidade, uma residência estudantil mista de três andares, destinada a calouros, onde a polícia ainda permanece no local por motivos de segurança.

"Alunos, professores e funcionários são instruídos a refugiar-se e permanecer no local até novo aviso. Esta é uma medida de precaução. A polícia do campus está investigando ativamente o caso com três vítimas de disparos no Pride Rock Residence Hall, campus da A & M-Commerce", disse a polícia em sua conta no Twitter.

A universidade, que tem matriculados 6 mil alunos de graduação e mais 4 mil de pós-graduação, anunciou que todas as aulas foram suspensas. O local, filial da famosa universidade pública texana, está localizado a mais de 300 quilômetros do campus principal.

O ataque ocorreu horas depois uma pessoa ter sido morta e outras cinco ficarem feridas em um tiroteio dentro de um ônibus na Califórnia. /EFE