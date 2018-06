Ataque a tiros em shopping deixa 3 mortos Três pessoas morreram e uma ficou ferida ontem em um ataque a tiros em um shopping center no Estado do Oregon, noroeste dos EUA. A polícia informou que o atirador também morreu, mas não esclareceu como. O ataque ocorreu na localidade de Clackamas, ao sul de Portland, quando o homem com uma arma automática abriu fogo perto da loja Macy's. Segundo o jornal Seattle Times, o agressor vestia roupa camuflada e usava uma máscara. Testemunhas disseram ter ouvido mais de 60 disparos.