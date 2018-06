Ataque a tiros mata 20 soldados no Iêmen Homens armados mataram 20 soldados iemenitas em um ataque durante a madrugada desta segunda-feira a um posto de controle militar do país, no mais recente episódio de uma onda de violência atribuída a Al-Qaeda. O ataque ocorreu na província de Hadramawt, no leste do Iêmen, onde as forças de segurança sofreram repetidas baixas que levaram o presidente do país, Abdrabuh Mansur Hadi, a substituir o seu ministro do Interior este mês.