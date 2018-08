Ataque a tiros no Canadá mata ao menos quatro

TORONTO - Ao menos quatro pessoas morreram em um ataque a tiros nesta sexta-feira, 10, em Fredericton, capital da Província de New Brunswick, no leste do Canadá. Um suspeito foi levado sob custódia, informou a polícia local.

Segundo as autoridades policiais, pouco antes das 8 horas da manhã (horário local) houve um chamado para um incidente na Brookside Drive, importante via pública da cidade. Os policiais fecharam um trecho de seis quilômetros da estrada e aconselharam a população a permanecer dentro de casa.

Segundo uma testemunha que estava em um restaurante próximo ao local do ataque, muitas pessoas se esconderam e foram e orientadas a não sair.

As circunstâncias do ataque ainda não foram esclarecidas, mas, segundo as autoridades, a situação já está sob controle.

Fredericton é uma cidade universitária com cerca de 60 mil habitantes, a nordeste do Maine. / REUTERS, EFE, AP e NYT