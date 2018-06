Ataque a tribunal da Somália deixa ao menos 5 mortos

Segundo testemunhas, houve duas explosões no tribunal e militantes fizeram diversos reféns enquanto trocavam tiros com as forças de segurança do governo. Os conflitos duraram pelo menos 90 minutos. Ainda não se sabe quantas pessoas foram feitas reféns. A maior parte dos ataques de militantes em Mogadishu é orquestrada pelos extremistas do al-Shabab, grupo islâmico ligado à Al-Qaeda. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.