Ataque a vilarejo nigeriano deixa ao menos 18 mortos, diz a polícia Pelo menos 18 pessoas foram mortas quando homens armados atacaram durante a noite um vilarejo no Estado de Kaduna, no norte da Nigéria, disse um porta-voz da polícia nesta terça-feira, no mais recente ataque da onda de violência que vem abalando o país mais populoso da África.