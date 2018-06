Ataque a xiitas mata ao menos 31 pessoas no Iraque Ao menos 31 pessoas morreram em um ataque em um comício de um grupo xiita em Bagdá nesta sexta-feira. De acordo com autoridades locais, além das vítimas fatais, mais de 30 pessoas ficaram feridas no evento da organização Asaib Ahl al-Haq, que estava sendo realizado em um estádio esportivo.