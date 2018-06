Ataque aéreo a prisão comandada pela Al-Qaeda deixa mortos

DAMASCO - Ativistas relataram que um ataque aéreo a uma prisão comandada pela filial do grupo Al-Qaeda na Síria matou pelo menos 39 pessoas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, baseado na Grã-Bretanha, disse que entre os mortos, há muitos combatentes da Frente Nusra, bem como alguns detidos na cidade de Maaret al-Numan, no noroeste do país.

O Comitê de Coordenação Local, outro grupo ativista, disse que o ataque aéreo matou 51 pessoas. Dados conflitantes são comuns no rescaldo de ataques aéreos na Síria. O Observatório disse que os aviões dispararam quatro mísseis que atingiram o tribunal islâmico, que inclui uma cadeia, e também uma estrada próxima, que liga o tribunal a um mercado. /AP