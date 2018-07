Ataque aéreo americano mata nove pessoas no Iêmen

SANA - Pelo menos nove pessoas morreram neste domingo, 2, após um ataque de um avião americano não-tripulado na província de Al Bayda, ao sudeste da capital iemenita.

Testemunhas da região informaram que cinco combatentes da rede terrorista Al-Qaeda morreram no bombardeio, enquanto um dirigente tribal assegurou que os mortos eram todos civis.

Abdullah al Sania, um das testemunhas, explicou que o ataque foi lançado contra um grupo de homens armados na zona de Al Manasih, situada no norte da cidade de Radaa, a cerca de 270 quilômetros ao sudeste de Sana, onde os corpos de cinco supostos integrantes da Al-Qaeda foram encontrados.

No entanto, um dirigente tribal de Radaa, que pediu para não ser identificado, disse que "o bombardeio matou nove cidadãos inocentes sem qualquer relação com a Al-Qaeda". Segundo esta fonte, o ataque do avião americano estava possivelmente dirigido contra o veículo de Abdelrauf al Dahab, um integrante da Al-Qaeda, que, por sua vez, conseguiu escapar do bombardeio.

Os aviões não tripulados americanos, que respaldam as autoridades iemenitas em sua luta contra o grupo terrorista no Iêmen, efetuaram dezenas ataques deste tipo nos últimos meses. A ofensiva mais recente, ocorrida na última sexta, causou a morte de oito integrantes da Al-Qaeda na província de Hadramut, no sudeste do país, entre eles um dos dirigentes da organização no Iêmen, Khalid Batis.