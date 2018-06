Ataque aéreo contra EI atinge refinaria na Síria

O grupo sírio afiliado à Al-Qaeda advertiu que os muçulmanos atacariam países que participassem dos ataques aéreos, que têm como alvo tanto o Estado Islâmico - com o qual a Al-Qaeda está em guerra - como militantes radicais que lutam para derrubar o presidente sírio, Bashar Assad.

Explosões iluminaram o céu por duas horas na refinaria localizada na cidade de Tel Abyad, no norte da Síria, nesta madrugada (horário local), disse o empresário turco Mehmet Ozer, que vive na vizinha cidade turca de Akçakale.

A coalizão liderada pelos EUA tem buscado atingir instalações na Síria constroladas pelo Estado Islâmico com o objetivo de paralisar suas finanças. Acredita-se que o grupo ganhe cerca de US$ 3 milhões por dia com a venda de petróleo contrabandeado no mercado negro e com sequestros e extorsões. Fonte: Associated Press