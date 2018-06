Ataque aéreo contra escola mata 16 na Síria

Os rebeldes tomaram o controle de Raqa no dia 6 de março. A cidade é a única capital de província da Síria nas mãos dos insurgentes. Atualmente, a cidade é controlada principalmente pelos jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante.

O OSDH, que conta com uma ampla rede de ativistas em todo o país, postou um vídeo que mostra os corpos das vítimas, uma delas coberto por livros escolares. "Houve pânico, crianças chorando na escola e tentando se esconder", afirmou uma testemunha.

Ativistas da oposição que vivem em Raqa, que tem cerca de 250 mil habitantes, publicaram uma lista de 14 pessoas que teriam sido vítimas do ataque e disseram que pelo menos 30 outras foram feridas, muitas em estado grave. Outros vídeos amadores postados na internet mostraram pelo menos nove corpos deitados na calçada.

Ainda de acordo com o OSDH, em outro confronto de ontem, pelo menos 19 soldados de Assad foram mortos e 60 ficaram feridos em um ataque rebelde contra posições militares em Qalamoun, norte de Damasco. "Há também vítimas entre os insurgentes, que conseguiram tomar o controle de várias posições", garantiu o OSDH.

Jornalistas. Abu Chuja, repórter fotográfico sírio que colaborava para a agência France Presse, foi morto no sábado durante um bombardeio à cidade de Deir Ezzor. O fotógrafo foi surpreendido pelos combates entre rebeldes e tropas leais a Assad na região. De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, 25 jornalistas morreram no país desde o início do conflito sírio, em março de 2011. / REUTERS, NYT, AP e AFP