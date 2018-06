Ataque aéreo da Otan mata 11 civis no Afeganistão Onze civis morreram em um ataque aéreo promovido neste domingo pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão. Entre os mortos, estavam dez crianças. O ataque ocorreu durante confronto com militantes do grupo islâmico Taleban. Além das crianças, foi morto um conselheiro civil dos Estados Unidos, segundo autoridades afegãs.