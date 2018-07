Ataque aéreo da Otan mata 14 civis no Afeganistão

Dawood Ahmadi, porta-voz para o governo da província, disse que a Aliança do Atlântico Norte lançou o ataque ao final do sábado, em retaliação a um ataque no início do dia à base de fuzileiros norte-americanos no distrito Nawzad, na província Helmand. Ele disse que a Otan atingiu duas casas civis, matando cinco garotas, sete garotos e duas mulheres.

O porta-voz da Otan, major Tim James, disse que a coalizão e uma delegação afegã estava indo ao local da ocorrência, neste domingo, para investigação. Ele não confirmou o ataque aéreo nem forneceu detalhes.

O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, repetidamente tem dito para as forças da coalizão minimizarem os ataques noturnos e aéreos, com o objetivo de evitar mortes acidentais. As informações são da Associated Press.