Ataque aéreo da Otan mata oito mulheres em província do Afeganistão

CABUL - Oito mulheres morreram e cinco ficaram feridas neste domingo, 16, em um ataque aéreo da missão da Otan no Afeganistão. Segundo uma fonte oficial do país, o bombardeiro atingiu a zona de Nuralam, distrito de Alingar, na província de Laghman. As vítimas se dirigiam para um vale, onde iriam recolher amendoins para suas famílias.

O ataque foi confirmado pelo porta-voz da Otan, Hagen Messer. "Sabemos que em um possível bombardeio da Otan morreram entre cinco e oito civis de Alingar. Enviamos nossas condolências às famílias e já abrimos uma investigação", disse Messer.

Todos os anos, milhares de civis morrem no Afeganistão, vítimas do conflito, a maioria por ações do Taleban, mas também há mortes atribuídas às forças da Otan, o que gera tensão com as autoridades do país.

Em junho, o presidente afegão, Hamid Karzai, chegou a afirmar que os bombardeios da Otan nas áreas residenciais estavam "completamente proibidos".

Segundo a ONU, no ano passado perderam a vida 3.021 civis em episódios violentos no país, o número mais alto desde que a organização começou a contabilizar este dado, há cinco anos.

As tropas da Otan estão em processo de retirada do país, o que deve ser concluído em 2014, apesar dos talibãs terem intensificado suas ações nos últimos anos.