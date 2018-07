Ataque aéreo da Otan no leste afegão mata 13 civis Treze civis, a maioria mulheres e crianças, morreram em um ataque aéreo hoje da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na província de Khost, no leste afegão, afirmou o chefe da polícia provincial Mohamad Zazai. "Infelizmente, oito mulheres, quatro crianças e um homem foram mortos em um ataque da Otan contra uma casa residencial no distrito de Dowamanda no início desta manhã", disse Zazai.